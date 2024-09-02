В Екатеринбурге определили дату отключения на зиму городских фонтанов

Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга определил дату отключения городских фонтанов на зиму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, все фонтаны выключат уже на следующей неделе, 15 сентября. Продления сезона в этом году не будет из-за пришедшей на Урал холодной погоды.

Екатеринбуржцы могут успеть насладиться фонтанами с 11:00 до 22:00 каждый день кроме понедельников, когда механизмы водных сооружений останавливают и чистят. Исключением является музыкальный фонтан в Историческом сквере, который работает с 12:00 до 23:00.

Напомним, что в августе этого года в Екатеринбурге спустя восемь лет заработал фонтан в Дендропарке.