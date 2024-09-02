Турция собралась в БРИКС

Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Страна "стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников", сообщают знакомые с ситуацией источники издания Bloomberg.

Ранее стало известно, что все больше стран Азии хотят вступить в БРИКС, что свидетельствует о разочаровании стран и народов международным порядком под руководством США. В БРИКС видят защиту от Запада. Только в этом году блок увеличился вдвое (приняв Саудовскую Аравию, Иран, ОАЭ, Эфиопию и Египет), привлекая все больше стран Глобального Юга и предлагая не только экономическое, но и политическое сотрудничество, неподвластное влиянию Вашингтона.