Астронавт сообщил о странном звуке на застрявшем на МКС корабле Starliner

Астронавт Барри Уилмор сообщил в Центр управления полетами в Хьюстоне о странных звуках, которые стал издавать застрявший на Международной космической станции (МКС) корабль Boeing Starliner.

Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на запись разговора, которую перехватил метеоролог Роб Дейл. Затем он опубликовал запись в интернете.

"Из динамика идет странный звук... Не знаю, что его издает", — заявил астронавт. Уилмор предположил, что звуки могут быть связаны с возможными неполадками в соединении корабля с МКС.

Диспетчеры ЦУП подтвердили наличие "пульсирующего шума, похожего на гидролокационный импульс". Они пообещали проконсультироваться по данному вопросу со специалистами на Земле.

Первый космический корабль компании Boeing Starliner успешно запустили в космос 5 июня 2024 года, а на следующий день он пристыковался к Международной космической станции (МКС). Предполагалось, что американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс пробудут на орбите всего неделю и вернутся на Землю на том же аппарате. Однако отстыковка Starliner четыре раза откладывалась из-за неисправных двигателей, а затем - из-за серии небольших утечек гелия.

NASA планирует 6 сентября отстыковать Starliner от МКС и вернуть его на землю без экипажа. Бутч и Сунита вернутся на землю в составе миссии Crew-9 конкурента Boeing - компании SpaceX - в феврале 2025 года.