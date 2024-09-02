Наибольшая нехватка учителей по вакансиям - в Москве

Количество вакансий в сфере "Наука, образование" увеличилось за год на 16%, а всего с начала календарного года работодатели опубликовали их более 75 тыс. Наибольшая нехватка учителей - в Москве, на которую приходится 19% всех предложений о работе учителем. Далее ожидаемо идут Санкт-Петербург (12%), Московская область (6%) и Краснодарский край. В этих регионах ищут почти 4 тыс. учителей. Об этом сообщает платформа hh.ru, пишет "Коммерсант".

Лидерство этих регионов объясняется численностью их населения, но интересно, что даже зарплаты московских учителей не способны предотвратить их дефицит. А в Адыгее, Северной Осетии и Курганской области дефицит учителей по вакансиям вырос более чем в два раза.

Однако число вакансий отражает лишь малую часть реального дефицита. Если двадцать учителей "тянут" 35 ставок из 36, то формально есть только одна вакансия. Всего их в стране около 2%, заявил недавно глава Минпроса Сергей Кравцов. Учителя же работают в среднем более чем на полторы ставки, показал опрос.

При этом, по данным сервиса "Люди в цифрах", учителям в Москве готовы предложить в среднем лишь 75 тыс. рублей. Это разительно отличается от официальных данных Росстата, согласно которым в 2023 году московских учителям начисляли в среднем 111 тыс. Разница легко объяснима, если учесть, что средняя зарплата считается за всю нагрузку, а по вакансии - на ставку. Получается, что и московские учителя тоже работают в среднем на полторы ставки.

Напомним, учителя вошли в антирейтинг по зарплатам, получая чуть более 40 тыс., что лишь чуть больше дворников и уборщиков.