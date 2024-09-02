В Прикамье в День знаний эвакуировали детский сад

В Пермском крае в поселке Серебрянка Гайнского муниципального округа эвакуировали детский сад на ул. Набережная.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю причиной стало короткое замыкание в блоке питания системы видеонаблюдения. Оно привело к срабатыванию автоматической пожарной сигнализации. На вызов выехали шесть человек и две единицы техники.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе восемь детей. Площадь пожара составила меньше квадратного метра. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.