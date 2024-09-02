Глава Тюмени раскритиковал работу управы Калининского округа

Глава Тюмени Максим Афанасьев раскритиковал работу подрядчиков, занимающихся благоустройством в жилом районе Плеханово – мэр обнаружил, что его территория находится в запущенном состоянии.

"Подрядчик обязан ежедневно вывозить мусор, приводить в порядок газоны и остановочные павильоны, убирать прибордюрную зону, следить за ограждениями. Кроме того, специалисты Службы заказчика Калининского округа должны контролировать выполнение графика работ", - написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Недавно Афанасьев встречался с представителями подрядчиков, разговор зашел об уборке территорий имущественных комплексов.

"Как я вижу, некоторые не поняли, что нужно активно включаться в работу. Ошибок было допущено много, если использовать терминологию учеников, то можно сказать, что никто сегодня не сдал экзамен. Дал время, чтобы субподрядчиком "М-Стройиндустрия" все недочеты были исправлены", - написал Афанасьев.