СК начал проверку после смерти женщины на борту самолета "Москва - Екатеринбург"

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти молодой женщины, скончавшейся в самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург.

Инцидент произошел минувшей ночью. По словам очевидцев, женщине было около 28 лет, в пути ей стало плохо, у нее шла кровь горлом, что может быть проявлением серьезного заболевания. Самолет авиакомпании Smartavia совершил посадку на запасной аэродром в Казани, но к этому моменту пассажирка была мертва. Сообщалось, что она летела с мальчиком и мужчиной.

Как сообщили Накануне.RU в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, в связи со смертью пассажирки самолета "Москва - Екатеринбург", совершившего вынужденную посадку в аэропорту Казани, проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.

Также будет проведен ряд экспертиз. По итогам в ведомстве обещают принять процессуальное решение.