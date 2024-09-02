Франция проигнорировала запрос о консульском доступе к Дурову

Власти Франции проигнорировали запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову после его задержания в Париже.

"В целом, никакой ответ – ни положительный, ни отрицательный – французская сторона на наш запрос до сих пор не дала", - сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.

Также в посольстве заявили, что не получали обращений от Дурова или его представителей.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, в том числе соучастия в администрировании онлайн-платформы для содействия незаконным транзакциям в составе организованной группы, в приобретении, транспортировке, хранении, предложении либо продаже наркотиков, в отказе от предоставления по запросу компетентных органов данных либо документов, необходимых для разрешенных законом перехватов данных и др.

28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию.