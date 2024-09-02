02 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Киев перебросил под Красноармейск наступательную бригаду, чтобы сдержать наступление ВС РФ

Киевский режим перебросил под Красноармейск одну из своих немногих наступательных бригад "Кара-Даг" с целью затормозить российское наступление. Об этом сообщает Forbes.

Численность бригады около 2 тыс. человек. Перемещение ее на незнакомое поле боя подчеркивает проблемы, которые испытывают украинские войска в западном Донбассе. А Красноармейск - это основа логистики режима в Донбассе. Он является ключевым узлом доставки и железнодорожным распределительным узлом, обеспечивающим снабжение украинских войск.

Бригада "Кара-Даг" является по сути наступательной бригадой нацгвардии. Обычно это военизированные полицейские силы, но военные обстоятельства вынуждают Киев использовать ее как армейскую. При этом она пока не остановила продвижение российских войск. Ставка же на приобретения в Курской области или на мощный неожиданный удар где-то в другом месте ценой потери Донбасса крайне рискованна, предупреждает издание.

Британская The Times также пишет, что судьба Красноармейска очень важна для будущих военных действий.

Военкор Марат Хайруллин считает, что это сильно повлияет и на Запорожский фронт. Дже взятие Селидово и затягивание боев за Красноармейск означает, что большой укрепленный рубеж боевиков от Красногоровки до Максимильяновки может пасть, а это Украинск, Горняк, Зоряное, Кураховка. Тогда наши войска могут взять Курахово, Угледар, что повлечет и продвижение в Запорожской области.

"Судя по всему, украинцы потеряли практически все свои резервы, продвижение сумасшедшее", - надеется Хайруллин.

Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что в районе Угледара наши войска атакуют и продвигаются, а положение боевиков ухудшается. В Селидово же сказывается прибытие резервов боевиков, но пока они не могут стабилизировать обстановку. Хотя, судя по их действиям, они получили указание из Киева держать город любой ценой. Однако это означает, что противник будет стачивать свои немногочисленные резервы.

Сержант ВСУ Михаил Кузаконь отмечает, что главная проблема боевиков - катастрофическая нехватка мотивированной, опытной пехоты, а "те люди, которые вышли за солью и спичками и которых хватают на улице, из них очень плохие солдаты".

Проблему нехватки резервов озвучил и бывший гауляйтер "Луганской области" Георгий Тука. Он заявил, что о готовящемся наступлении в Донбассе в Киеве знали еще месяца два назад. И он лично знает подразделения, которые отправлялись на передовую, имея уровень комплектации всего 20-25%.

Теги: всу, красноармейск


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