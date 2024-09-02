02 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга засудила ветклинику, которая не помогла ее собаке

Жительница Екатеринбурга вернула стоимость некачественно оказанных ветеринарных услуг. Для этого женщине пришлось обращаться в суд.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, жительница уральской столицы обратилась в ветклинику, поскольку ее собака хромала и поджимала лапу. В клинике животное осмотрели и сделали рентген. Владелице собаки выдали CD-диск рентгена и заключение ветеринарного врача, которое гласило, что рентгенографических признаков патологии у питомца не выявлено. Стоимость услуг составила 1 тысячу 800 рублей.

Однако состояние пса продолжало ухудшаться, и женщина обратилась в другую клинику. На приеме она предоставила диск рентгена и заключение, выданное первой клиникой. После этого стало ясно, что снимки сделаны некачественно и животному нужно повторное исследование. Новый снимок четко показал, что лапа травмирована, а ветеринарные услуги были оказаны с существенными недостатками.

Собаковод обратилась в консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. Она попросила помочь расторгнуть договор и вернуть уплаченную сумму. Специалисты подготовили исковое заявление в суд.

В суде при рассмотрении дела представитель клиники предложил заключить мировое соглашение, что в итоге и было сделано. Женщине вернули всю сумму.

Напомним, недавно житель Екатеринбурга отсудил у маркетплейса Ozon 110 тысяч рублей за бракованный товар.

Теги: собака, ветклиника, суд, Екатеринбург


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