02 Сентября 2024
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Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

К началу учебного года в Астраханской области открыли две новые школы

Образовательные учреждения в Астраханской области построены в рамках нацпроекта «Образование». В церемонии открытия принял участие губернатор Игорь Бабушкин.

«За последние 5 лет мы построили в регионе 7 новых школ. Каждая из них – это современное образовательное пространство со всей необходимой инфраструктурой. Уверен, что эти школы станут не просто образовательными учреждениями, а настоящими «фабриками идей», где каждый ученик сможет развивать свои таланты и найти свое призвание в жизни», — отметил глава региона.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Новое четырёхэтажное здание МБОУ г. Астрахани «СОШ № 3», рассчитанное на 1000 мест, в этом учебном году примет 654 школьника. Для обучения иностранным языкам здесь созданы лингафонные кабинеты, а свои творческие способности дети смогут реализовывать в классах художественного искусства.

Школа оснащена современным оборудованием и мебелью. Организовано музейное пространство «Героям нашим посвящается», «Уголок ПДД», оформлены тематические зоны, реализуются программы «Орлята России», РДДМ «Движение первых», «Юнармия», «Навигаторы детства».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Первый звонок прозвенел сегодня также в новой трехэтажной МКОУ «СОШ п. Трусово», где в том числе созданы условия для детей с ОВЗ. Во всех классах установлены компьютеры, интерактивные доски, цифровые проекторы.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Специально оборудованы лаборатории химии, физики и биологии. Предусмотрены кабинеты кулинарии, кройки и шитья, мастерская со столярными и слесарными станками.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В обоих учебных заведениях есть медицинские кабинеты, актовые и спортивные залы со всем необходимым инвентарем, библиотеки и столовые. В рамках программы дополнительного образования работают различные кружки и секции.

Теги: игорь бабушкин, новые школы, образование, национальный проект


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