Уральские автономии попали в лидеры рейтинга по уровню зарплат

Югра и Ямал оказались в числе лидеров рейтинга регионов, в которых более половины работников получают зарплату выше среднероссийской.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Авторы исследования отмечают, что в округе достаточно высокие зарплаты в области добычи нефти и газа, а цены ниже, чем во многих других северных и удаленных регионах. Второе место занимает Югра, в котором высокая зарплата у 54,2% работников, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце июня депутаты думы Югры утвердили правки в бюджет округа на 2024-й и плановые 2025-26 гг. Доходы бюджета в 2024 г. вырастут на 27,762 млрд руб., в 2025 г. – на 68,6 млн руб., в 2026 г. – на 54,6 млн руб. Уточнены также расходы по различным государственным программам. Деньги пойдут, например, на улучшение жилищных условий, зарплаты, выплаты участникам специальной военной операции.