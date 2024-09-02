Лавров: Во время переговоров о возобновлении зерновой сделки Киев предлагал пункт о безопасности АЭС

Турция весной пыталась возобновить договоренности о защите морских поставок продовольствия, во время переговоров Киев предлагал включить в документ пункт о безопасности АЭС, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Украинцы в последний момент сказали: "Давайте запишем пункт - дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда - о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций", - рассказал Лавров.

Россия была готова согласиться с этим предложением, но украинцы сами от него отказались, сказав, что их это не устраивает, подчеркнул министр.

"Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции", - цитирует его ТАСС.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что в курсе инициативы президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. "Вы знаете, мы это поддержали. Но, к сожалению, в последний момент украинская сторона также отклонила это предложение", - сказал российский лидер на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Зерновая сделка" — это соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Документы предполагали создание коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Срок действия договора составил 120 дней, в ноябре соглашение пролонгировали еще на 120 дней, после этого — еще два раза на 60 дней. 17 июля 2023 года Москва заявила о приостановке действия зерновой сделки, потому что вторая часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.