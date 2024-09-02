Астраханской школе присвоено имя Героя России Азамата Бердиева, погибшего на СВО

Сегодня состоялась торжественная линейка в честь присвоения Осыпнобугорской СОШ Приволжского района Астраханской области имени Героя Российской Федерации Азамата Бердиева, погибшего в ходе специальной военной операции. В мероприятии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Вместе с Фаилем Бердиевым, отцом геройски павшего воина, глава региона открыл мемориальную доску на фасаде школы. На ней увековечено имя солдата.

«Многие из вас хорошо помнят Азамата Бердиева, молодого, яркого парня, который жил вместе с вами в одном селе. В ходе специальной военной операции он стал для своих товарищей надёжным командиром, ценой собственной жизни спас пятерых сослуживцев. Подвиг Азамата – это пример храбрости, стойкости, любви к своему Отечеству», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Губернатор поблагодарил родителей и педагогов за воспитание настоящего патриота и выразил уверенность, что подрастающее поколение будет достойно уважения и памяти своего земляка.

Азамат Бердиев был командиром десантно-штурмового взвода в седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Участвовал в штурме Херсона, боях за населённые пункты в Николаевской и Херсонской областях. В своём последнем бою он спас товарищей, но сам был смертельно ранен и погиб 1 августа 2023 года. Указом Президента РФ от 7 декабря 2023 года за мужество и героизм гвардии лейтенанту Азамату Бердиеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Школьники, родители, учителя и приглашенные гости торжественного мероприятия почтили память Героя России Азамата Бердиева минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.