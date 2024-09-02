Новое молодёжное пространство «Коса» открыли в Астрахани

С 1 сентября у молодых астраханцев появилось место, где они получат все возможности для творческого развития и самореализации – Молодёжный центр «Коса». В торжественном мероприятии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Коса» открылась на набережной Волги по адресу ул. Анатолия Сергеева, 26. Своё название Молодёжный центр получил в честь одноимённого исторического района, где он располагается. На двух этажах общей площадью более 2200 кв. м разместили концертный зал, кинолекторий, зоны для учёбы и отдыха, танцевальные студии. Проект реализуют благодаря гранту Всероссийского конкурса «Регион для молодых», который проводят в рамках нацпроекта «Образование».

1 сентября территория у Молодёжного центра стала променадной зоной с интерактивными площадками для молодых семей, зелёным лекторием, арт-маркетом, фестивалем воздушных змеев и другими активностями. Внутри Центра показывали своё мастерство бармены и бариста, молодые художники и модельеры. На главной сцене праздника состоялось награждение выпускников школ, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ и успешно поступивших в вузы, памятными медалями «Гордость Астраханской области».

Приветствуя собравшихся, губернатор Игорь Бабушкин отметил: «На протяжении многих лет астраханская молодежь мечтала о своём доме – месте, где можно реализовывать идеи, развивать таланты и находить поддержку. Наш Молодежный центр «Коса» будет настоящей точкой притяжения не только для астраханцев, но и для молодёжи соседних стран Прикаспия».

Важным направлением работы Центра станет содействие волонтёрству. Главная задача – поддержать интерес молодых людей к развитию и работе в команде, укрепить их в решении остаться жить на малой родине.

Церемония открытия центра «Коса» завершилась выступлением международной команды «HYDRO CIRCUS», известной своими уникальными водными и воздушными экстремально-театральными шоу.