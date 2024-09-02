Благотворительный фонд РМК собрал в школу тысячи первоклассников из четырех регионов

Благотворительный фонд РМК помог собрать в школу более 5 тысяч первоклассников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, канцелярские наборы и новые ранцы получили дети из четырех регионов России

Каждый год Благотворительный фонд РМК помогает собрать в школу тысячи детей из малоимущих и многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами. В этом году наборы с канцелярскими принадлежностями получили более 5 тысяч первоклассников из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Хабаровского края.

Еще более тысячи детей получили новые рюкзаки. Во все наборы входят ручки, тетрадки, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага, краски и альбомы для рисования.

"Для каждого ребенка первый класс – это начало большого и ответственного пути. И нам очень хочется, чтобы сборы в школу были для семьи радостью, а не бременем. Чтобы дети радовались новым краскам, цветным карандашам, альбомам и тетрадкам. А самое главное, чтобы они знали, что у них есть все необходимое для учебы, как и у других детей, чтобы им ни за что не пришлось переживать. Только тогда они смогут смело и с большим интересом погрузиться в такой огромный и прекрасный мир знаний", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Ежегодно развозить школьные наборы помогают активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала". Заехали они и в многодетную семью Васильевых. В этом году маме нужно собрать в школу сразу трех сыновей: Артему 9 лет, Александру – 11, а самому младшему Даниэлю исполнилось 7. Марина воспитывает мальчиков одна, поэтому купить все для школы – задача непростая.

"Когда не стало мужа, наша семья находилась в очень сложной ситуации. Одной воспитывать детей нелегко. Конечно, в такой ситуации очень ценна любая помощь. Это такой подарок к 1 сентября. Я думаю, что всех канцтоваров мальчишкам хватит на целый год", - рассказала многодетная мама.

Благотворительный фонд РМК был учрежден в 2005 году. За годы его работы поддержку получили более 400 тысяч человек.