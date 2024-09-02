Три тысячи первоклашек Березников и Соликамска получили поздравления с Днем знаний от компании "Уралкалий"

«Уралкалий» к новому учебному году направил 1,6 млн рублей на подарки первоклассникам Березников и Соликамска. Красочные наборы для детского творчества и рюкзаки для сменной обуви в День знаний получили около 3 000 детей.

Дети сотрудников «Уралкалия», идущие в первый класс, в преддверии Дня знаний получили в подарок более 700 сертификатов на канцелярские товары и приняли участие в праздничных представлениях, организованных компанией.

С 2020 года «Уралкалий» направил на поддержку первоклассников Березников и Соликамска около 11 млн рублей.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» отмечает: "День знаний для всех родителей и детей наполнен добрыми эмоциями и радостными ожиданиями. Особое внимание в этот день уделяется первоклассникам, которые стоят на пороге школьной жизни и увлекательного мира знаний. Вручение подарков первоклассникам — детям сотрудников и организация для них праздничных представлений является частью социального пакета «Уралкалия». В рамках благотворительности компания делает подарки первоклассникам Березников и Соликамска, оказывает помощь семьям, которые находятся в трудной ситуации и нуждаются в поддержке".