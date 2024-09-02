В Екатеринбурге открыли первую пятиэтажную школу

02 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Дурову все же приготовили стул с пиками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге открыли первую пятиэтажную школу

В Академическом районе открылась первая в Екатеринбурге пятиэтажная школа. Она стала девятой по счету школой в самом молодом районе города и рассчитана на обучение 1300 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в новом учебном заведении состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. За парту в новом учебном заведении сели 244 первоклассника. Заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко, обращаясь к будущим ученикам, поздравил детей и педагогов с Днем знаний.

"Сегодня, в День знаний, происходит историческое событие — открытие первой пятиэтажной школы Екатеринбурга. Это правда очень значимое событие. Хотелось бы поблагодарить наших строителей за то, что все наши современные школы становятся произведениями искусства. Первоклассникам хотел бы пожелать удивительного путешествия в мир знаний, десятиклассникам хотел бы сказать: перед вами открываются удивительные горизонты. Вы — будущее нашей страны. Обращаясь к педагогам, хотел бы пожелать плодотворного труда, терпения и здоровья", — отметил он.

Открытие школы №133 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Гендиректор ведущего девелопера района — компании АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев также поздравил детей со знаменательным событием.

"Вы — первоклассники, вам писать историю этой школы", — обратился он к ученикам.

Он вручил ученикам школы №133 необычный подарок — сотни книг для школьной библиотеки. Помощь в пополнении книжного фонда — не единственный подарок новой школе Академического от ключевого застройщика района. Также директору школы был вручен сертификат на 100 тысяч рублей на нужды учебного заведения.

Открытие школы №133 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Глава Академического района Николай Смирнягин отметил, что школа была построена опережающими темпами.

"День знаний для Академического района — всегда особенный день. Сегодня за парты сядут 25 тысяч ребят. Наш район особенно преображается, а школа впервые построена раньше строительства жилья", — отметил Николай Смирнягин и попросил родителей поддерживать педагогов, отметив, что воспитание детей — титанический труд.

Открытие школы №133 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Школа будет специализироваться на креативных направлениях деятельности. Здесь даже есть возможность изучать киноиндустрию с начальных классов. Отличительная особенность учебного заведения — уклон в сферы современного искусства и цифровых технологий. Креативное мышление школьников планируют развивать в трех лабораториях: "Арт-лаб", "Старт-лаб" и "Медиа-лаб". По направлению "Арт-лаб" планируется сотрудничество с Академией современного искусства и УрГАХУ. Направление "Медиа-лаб" школа будет развивать самостоятельно — контент, который будут создавать ребята, будут транслировать через мультимедийное оборудование в школе. А по направлению "Старт-лаб" планируется развивать сотрудничество со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

Открытие школы №133 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Открытие школы №133 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Начальная, средняя и старшая школы будут находиться в разных помещениях. Школа оборудована тремя спортзалами, один из которых предназначен для занятий гимнастикой и танцами. Есть информационно-библиотечный центр, актовый зал, оснащенный специализированным сценическим оборудованием, пищеблок со столовой более чем на 600 мест и многое другое. На территории вокруг школы — тоже все самое современное. Есть большой стадион, игровая площадка, хоккейный корт, различные спортивные зоны и многофункциональное общественное пространство для проведения мероприятий под открытым небом.

Открытие школы №133 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Следующая школа, которая уже запроектирована в Академическом, должна появится в "Кварталах конструктивизма", и еще одна на въезде в район в квартале "Первый Академический". Школы в восьмом районе имеют свои направления, например, школа №79 имеет инженерный уклон, школа №123 — химико-биологический профиль. Каждый учащийся в школах Академического, при желании, может связать свое будущее с наукой. На территории района действует Социально-педагогический комплекс, в состав которого входят все детсады, школы, отделения УроРАН и шефские предприятия. В школах Академического района действует малая Академия наук, где молодые ученые Уральского отделения РАН проводят для учеников экскурсии в институты и лаборатории, их приглашают к участию в конференциях и мастер-классах, проводят совместные опыты и эксперименты.

Открытие школы №133 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Открытие школы №133 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Сегодня на территории Академического района сосредоточено 10 научно-исследовательских институтов УрО РАН. На их основе в ближайшее время планируется создать уникальный даже в масштабах России Наукоград, ядром которого станет медицинский инновационный кластер "Академический".

Добавим, что в начале нового учебного года в столице Урала свои двери для 207 тыс. учащихся откроет 161 школа. Каждая из них оборудована системами видеонаблюдения, пожарной безопасности, оповещения, контроля и учета доступа, а также кнопками тревожной сигнализации. Территория вокруг всех учреждений ограждена и освещена.

Теги: 133 школа, День знаний, первоклассники, линейка, учеба, Академический


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.08.2024 11:10 Мск Новая пятиэтажная школа в Академическом районе Екатеринбурга примет 1,2 тысячи учеников
Ранее 04.06.2024 14:35 Мск В Академическом завершается строительство новой школы №133

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети