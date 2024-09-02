В Екатеринбурге открыли первую пятиэтажную школу

В Академическом районе открылась первая в Екатеринбурге пятиэтажная школа. Она стала девятой по счету школой в самом молодом районе города и рассчитана на обучение 1300 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в новом учебном заведении состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. За парту в новом учебном заведении сели 244 первоклассника. Заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко, обращаясь к будущим ученикам, поздравил детей и педагогов с Днем знаний.

"Сегодня, в День знаний, происходит историческое событие — открытие первой пятиэтажной школы Екатеринбурга. Это правда очень значимое событие. Хотелось бы поблагодарить наших строителей за то, что все наши современные школы становятся произведениями искусства. Первоклассникам хотел бы пожелать удивительного путешествия в мир знаний, десятиклассникам хотел бы сказать: перед вами открываются удивительные горизонты. Вы — будущее нашей страны. Обращаясь к педагогам, хотел бы пожелать плодотворного труда, терпения и здоровья", — отметил он.

Гендиректор ведущего девелопера района — компании АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев также поздравил детей со знаменательным событием.

"Вы — первоклассники, вам писать историю этой школы", — обратился он к ученикам.

Он вручил ученикам школы №133 необычный подарок — сотни книг для школьной библиотеки. Помощь в пополнении книжного фонда — не единственный подарок новой школе Академического от ключевого застройщика района. Также директору школы был вручен сертификат на 100 тысяч рублей на нужды учебного заведения.

Глава Академического района Николай Смирнягин отметил, что школа была построена опережающими темпами.

"День знаний для Академического района — всегда особенный день. Сегодня за парты сядут 25 тысяч ребят. Наш район особенно преображается, а школа впервые построена раньше строительства жилья", — отметил Николай Смирнягин и попросил родителей поддерживать педагогов, отметив, что воспитание детей — титанический труд.

Школа будет специализироваться на креативных направлениях деятельности. Здесь даже есть возможность изучать киноиндустрию с начальных классов. Отличительная особенность учебного заведения — уклон в сферы современного искусства и цифровых технологий. Креативное мышление школьников планируют развивать в трех лабораториях: "Арт-лаб", "Старт-лаб" и "Медиа-лаб". По направлению "Арт-лаб" планируется сотрудничество с Академией современного искусства и УрГАХУ. Направление "Медиа-лаб" школа будет развивать самостоятельно — контент, который будут создавать ребята, будут транслировать через мультимедийное оборудование в школе. А по направлению "Старт-лаб" планируется развивать сотрудничество со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

Начальная, средняя и старшая школы будут находиться в разных помещениях. Школа оборудована тремя спортзалами, один из которых предназначен для занятий гимнастикой и танцами. Есть информационно-библиотечный центр, актовый зал, оснащенный специализированным сценическим оборудованием, пищеблок со столовой более чем на 600 мест и многое другое. На территории вокруг школы — тоже все самое современное. Есть большой стадион, игровая площадка, хоккейный корт, различные спортивные зоны и многофункциональное общественное пространство для проведения мероприятий под открытым небом.

Следующая школа, которая уже запроектирована в Академическом, должна появится в "Кварталах конструктивизма", и еще одна на въезде в район в квартале "Первый Академический". Школы в восьмом районе имеют свои направления, например, школа №79 имеет инженерный уклон, школа №123 — химико-биологический профиль. Каждый учащийся в школах Академического, при желании, может связать свое будущее с наукой. На территории района действует Социально-педагогический комплекс, в состав которого входят все детсады, школы, отделения УроРАН и шефские предприятия. В школах Академического района действует малая Академия наук, где молодые ученые Уральского отделения РАН проводят для учеников экскурсии в институты и лаборатории, их приглашают к участию в конференциях и мастер-классах, проводят совместные опыты и эксперименты.

Сегодня на территории Академического района сосредоточено 10 научно-исследовательских институтов УрО РАН. На их основе в ближайшее время планируется создать уникальный даже в масштабах России Наукоград, ядром которого станет медицинский инновационный кластер "Академический".

Добавим, что в начале нового учебного года в столице Урала свои двери для 207 тыс. учащихся откроет 161 школа. Каждая из них оборудована системами видеонаблюдения, пожарной безопасности, оповещения, контроля и учета доступа, а также кнопками тревожной сигнализации. Территория вокруг всех учреждений ограждена и освещена.