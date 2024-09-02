В Приморье задержали одного из подозреваемых в вымогательстве денег у бойца СВО

В Уссурийске задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в вымогательстве денег у бывшего участника специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве (п. "б". ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Также Волк сообщила, что в полицию поступило заявление о розыске мужчины, который намеревался покончить с собой. Его обнаружили в лесу в бессознательном состоянии. До этого пострадавший рассказывал в соцсетях о вымогательстве денег у военных.

Ранее в Сети появилось видеообращение участника СВО из Приморского края к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Мужчина рассказал, что бандиты вымогали у него и других участников боевых действий выплаты, при этом местная полиция бездействовала. Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя дело, заявил, что в Приморском крае действует "этническая банда", которая отбирает выплаты у участников СВО. Парламентарий направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.