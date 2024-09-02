Одно из крупнейших национальных предприятий Китая пришло в Тюменскую область

Одно из крупнейших национальных предприятий Китая планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали Инвестиционное агентство Тюменской области и китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси".

Подписи под документом поставили генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов и председатель правления компании Ван Ихун. Во время встречи они обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов.

"Это новый этап в отношениях, открывающий перед нами широкие перспективы и возможности для дальнейшего развития. В первую очередь, это укрепление экономических связей и привлечение инвестиций в ключевые отрасли", - сказал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

"Тайхэ Шэньси" – национальное высокотехнологичное предприятие Китая. Компания имеет пять основных производственных систем: бурение, буровые инструменты, геологоразведка, новые материалы и искусственный интеллект, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменская область находится в лидерах рейтинга субъектов России по экономическому потенциалу. Согласно исследованию фонда развития гражданского общества, регион занял шестое место по итогам I квартала 2024 г. По сравнению с IV кварталом 2023 г. Тюменская область поднялась на одну позицию.