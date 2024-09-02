Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, легендарный Александр Медведь

Ушел из жизни самый титулованный борец вольного стиля в истории Александр Медведь, сообщает пресс‑служба Федерации спортивной борьбы России.

Легендарный советский и белорусский борец, трехкратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира Александр Медведь умер на 87-м году жизни. Причина смерти и иные подробности не уточняются.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Александра Васильевича, Белоруссии и всему мировому борцовскому сообществу", - добавили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Отметим, что знаменосец сборной СССР на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Александр Медведь был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.