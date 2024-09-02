В Курской области из 116 тысяч школьников очно будут учиться 20%

Из 116 тысяч школьников Курской области очно будут учиться 20%. Об этом сообщила врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова, передает РИА Новости.

Дистанционное обучение уже начали дети из Курска и Курчатова, а также девяти отселенных муниципальных образований, добавила она.

Как сообщалось, власти Курской области перевели на дистанционный формат работы школы, которые граничат с Украиной. Так, в регионе на "дистанте" будут 16 школ и семь филиалов, в которых обучаются 1 196 учеников. До 7 сентября в регионе действует высокий уровень террористической опасности.