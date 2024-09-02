Два инцидента в Екатеринбурге оказались в центре внимания Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил свое внимание на два инцидента, произошедшие на днях в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из соцсетей стало известно о конфликте подростков на школьном поле в столице Урала. По данному факту СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального ведомства Константину Мирошниченко доложить о ее ходе и результатах.

Также в социальных медиа опубликовано видео, на котором несовершеннолетняя девочка, находясь на детской площадке во дворе одного из домов Екатеринбурга, размахивает ножом, создавая опасность для окружающих. Глава СК России поручил разобраться в ситуации и организовать проверку. По этому инциденту Александру Бастрыкину также будет представлен доклад.

Напомним, на прошлой неделе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ребенка приезжими в Екатеринбурге.