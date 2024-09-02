В Сургуте врачи спасли пациента с раком легких

Врачи Сургтской окружной клинической больницы (СОКБ) спасли пациента с раком легких. Операция прошла в два этапа.

Сначала через прокол взят фрагмент пораженного легкого на гистологическое исследование. Как оказалось, опухоль злокачественная. Во время второй операции удалили пораженную долю легкого и все лимфоузлы средостения. Малоинвазивная операция прошла с использованием современного оборудования – эндовидеохирургической стойки и выполнена из трех проколов грудной стенки. Пациент выписан через шесть дней.

"Первая стадия рака легких практически полностью излечивается хирургическим методом. Объем операции стандартный. Это удаление доли легкого со всеми лимфоузлами средостения. Без хирургического вмешательства излечение при раке легкого практически невозможно", - сказал руководитель окружного онкологического центра БУ "Сургутская окружная клиническая больница" Алексей Аксарин, его слова приведены в telegram-канале СОКБ.