В Екатеринбурге появилась школа с пожарно-спасательными классами. Открывал глава МЧС

Сегодня, 2 сентября, глава МЧС России Александр Куренков открыл школу с пожарно-спасательными классами в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, новая школа №300 "Перспектива", на базе которой созданы кадетские пожарно-спасательные классы МЧС для учеников 5-9 классов, открылась на улице Рощинской в уральской столице. Площадь объекта составляет 30 тысяч квадратных метров. Инфраструктура включает пять спортивных залов, скалодром высотой 13 метров, футбольное и баскетбольное поля, беговую дорожку на 100 метров. Также там есть медицинский класс, кабинет туристической подготовки, кабинет оказания первой помощи и агро-био-лаборатория.

Обращаясь на торжественной линейке к ученикам и педагогам школы, Александр Куренков отметил, что здесь созданы все условия. Детей будут обучать 82 высококвалифицированных педагога, также запланировано участие сотрудников ГУ МЧС по Свердловской области. Именно они будут заниматься с ребятами в кадетских пожарно-спасательных классах: учить их оказывать первую помощь, проходить полосу препятствий, ориентироваться на местности и работать с первичными средствами пожаротушения.

На базе школы №300 планируется проводить районные, муниципальные и областные этапы соревнований "Школа безопасности", а также готовить к олимпиаде по дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины". Здесь же будут проводить теоретическую и практическую подготовку и переподготовку педагогов этой дисциплины.

Напомним, накануне в Екатеринбурге открыли движение по обновленной улице Рощинской. Участок находится рядом с новой школой.