02 Сентября 2024
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Политика В России
Фото: Kremlin.ru

Путин: Хрущев в 1954 году фактически подарил Украине Крым

Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в преддверии визита в Монголию российский лидер дал интервью монгольской газете "Оноодор". В нем Путин напомнил о не всегда верных решениях руководителей СССР.

По словам президента РФ, границы союзных республик чертились достаточно произвольно, исходя из "пролетарской необходимости". Он добавил, что именно так Украине достался Донбасс, где жили в основном русские люди.

"В 1954 году Н. С. Хрущев фактически подарил Украине Крым", - отметил Путин.

Как сообщалось, Крым будет добиваться решения Конституционного суда (КС) РФ о незаконности передачи Крыма УССР в 1954 году. Об этом в феврале заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов по случаю 70-летия этого события.

19 февраля 1954 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР", приуроченное к 300-летию принятия Войска Запорожского в состав России. Однако оно было проведено в нарушение тогдашней конституции, а самих крымчан никто не спрашивал. Так,
по действовавшим на тот момент конституциями РСФСР и УССР, никаких полномочий по передаче территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ у союзных республик не было. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года выходит за пределы компетенции Президиума ВС СССР. Полномочия по изменению границ между республиками были только у Верховного Совета СССР.

Кроме того, Указ Президиума Верховного Совета СССР должно было утвердить Совместное представление Президиума ВС РСФСР и Президиума ВС УССР. Но такого документа вообще не существует. Еще один поразительный факт - закон СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает сам Указ Президиума ВС СССР, подчеркивает Константинов. И это далеко не полный перечень нарушений.

Теги: путин, крым, хрущев


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