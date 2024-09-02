МТС оштрафовали на 100 тысяч за рекламные звонки свердловчанину

Свердловское УФАС России еще раз избавило клиента МТС от спама. Сотовому оператору снова назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в антимонопольном ведомстве региона, к ним обратился абонент с жалобой на получение им пяти рекламных звонков об услугах МТС. Как установили в УФАС, звонки осуществлялись как самим обществом, так и другими лицами без согласия свердловчанина.

Сам оператор связи пояснил, что абонент во время звонка не отказался от разговора и тем самым якобы дал согласие на получение рекламы. Однако Закон о рекламе допускает ее распространение через телефонные звонки только при условии предварительного согласия абонента.

Комиссия Свердловского УФАС разъяснила МТС о недопустимости звонка в отсутствие согласия абонента заранее. Компания исключила этот номер из базы клиентов, получающих рекламу. За нарушение Закона о рекламе ПАО "МТС" назначен штраф в 100 тысяч рублей.

Напомним, минувшей зимой Свердловское УФАС России также защитило клиента МТС от спама.