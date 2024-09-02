В Югре семья ребенка, на которого упал столб ЛЭП, получит 2 миллиона

В Югре семья четырехлетнего мальчика, которого придавил столб, получит крупную компенсацию. Ребенок пострадал, когда качался 9 июня на качелях на детской площадке, расположенной на улице Политехническая в Зеленоборске (Советский район Югры).

Внезапно на ребенка упал стоящий рядом и некачественно закрепленный столб электропередачи. В результате мальчик получил травму, которую врачи квалифицировали как тяжелую. Пострадавший долго лечился в больнице.

Следить за состоянием столба должно было АО "Югорская региональная электросетевая компания". Прокурор внес представление в адрес руководителя организации. В результате пятеро виновных привлечены к дисциплинарной ответственности. Опора линии электропередачи заменена. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в 2 млн руб. Во время рассмотрения гражданского дела ответчик исполнил требования прокуратуры. По факту падения столба возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Его еще расследуют, сообщает прокуратура Югры.