На Украине огромный дефицит учителей

В школах Украины нарастает дефицит учителей, которые массово уходят из-за мизерных зарплат. Об этом заявил министр образования республики Оксен Лисовой.

По его данным, средняя зарплата учителя всего 12 тысяч гривен (менее 30 тысяч рублей), то есть многие получают еще меньше. Это прежде всего молодые педагоги, у которых нет никаких доплат. Поэтому учителя массово увольняются.

Самый большой дефицит по учителям информатики, математики, английского языка. Люди уходят в репетиторство или уезжают за границу. Так, директор школы в одном из райцентров Полтавской области рассказал "Стране", у них за лето уволились пять педагогов. Заменить их некем, будут пытаться возвращать пенсионеров.

Украинский режим взял курс на закрытие малых школ, прежде всего сельских. Те, где до 45 учеников, Киев прекратит финансировать с 1 сентября 2025 года, а через год - в которых менее 60 детей. Их смогут финансировать только местные власти.

МВФ настаивает на дальнейшей "оптимизации" школ и учителей.