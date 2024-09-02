Александр Моор открыл обновленную школу в селе Княжево Тюменского района

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл обновленную школу в селе Княжево Тюменского района, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В ней будут учиться 104 школьника и 20 дошколят. Учреждение оснащено современным оборудованием, мебелью и инвентарем.

"Поздравляю всех с праздником: началом нового учебного года! Помещения стали современными и уютными, появилось дошкольное отделение. Есть новая спортивная инфраструктура. Созданы все условия, чтобы вы получали хорошие и качественные знания, были активными, спортивными и здоровыми", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор

После капитального ремонта открыта группа для кратковременного пребывания детей. Это позволяет княжевским ребятам получать дошкольное образование в шаговой доступности. Ранее родителям приходилось возить их в детский сад в поселке Богандинский.

Кроме этого, на территории школы выполнено устройство: ограждения, проездов, тротуаров, физкультурно-спортивной зоны, зоны отдыха для обучающихся. прогулочной площадки для группы кратковременного пребывания.

Все школы Тюменской области прошли проверку и готовы к началу учебного года. Капитальный ремонт был проведен в 39 зданиях, текущий – в 180. К концу года планируется завершить строительство школы на 1 101 место в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов. Ее возводят в рамках нацпроекта "Образование".

Сегодня в День знаний для детей в регионе проведут Единый урок, посвященный Году семьи, 190-летию великого ученого Дмитрия Менделеева и 80-летию Тюменской области.