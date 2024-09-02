Метро Екатеринбурга стало площадкой для съемок фильма

На площадке Екатеринбургского метрополитена прошли съемки художественного фильма "Легенды наших предков" режиссера Ивана Соснина.

Как сообщает официальный Telegram-канал метро уральской столицы, кадры были сняты в вагоне электропоезда и на платформе станции "Чкаловская". Отмечается, что она является одной из самых светлых и кинематографичных.

Также канал публикует несколько фото со съемок.

Как сообщало Накануне.RU, работа над фильмом "Легенды наших предков" началась летом нынешнего года. Он расскажет историю репортера, который вместе с 12-летней дочерью отправляется в путешествие для спасения исчезающих мифических существ. Сообщалось, что и сами свердловчане также смогут сняться в будущей картине.

Производством занимаются кинокомпании ID Production и Red Pepper Film при поддержке Министерства культуры РФ. В главных ролях задействованы Александр Яценко, Антон Кузнецов, Наталья Павленкова, Александра Бабаскина, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников.

Съемки проходят в Екатеринбурге и других местах Свердловской области. Фильм выйдет в прокат в 2025 году.