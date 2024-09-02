Потерпевшими по делу о массовом заражении ботулизмом признаны более 100 человек

Потерпевшими по делу о массовом отравлении людей фасолью признаны 103 человека. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

В ходе расследования были назначены санитарно-эпидемиологические, биологическая и более 260 медицинских судебных экспертизы.

Напомним, очаги заражения зафиксировали в Москве, Казани и Нижнем Новгороде, а позже еще в нескольких регионах. Всего, как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, двое умерли. Причиной отравления послужил салат с консервированной фасолью из службы доставки. По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). Им предъявили обвинение.