В Нижнем Тагиле накануне Дня знаний пропала 11-летняя школьница

В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшую школьницу. Девочка исчезла накануне Дня знаний.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, разыскивается 11-летняя Анастасия Я. С заявлением о пропаже дочери 31 августа обратился ее отец. Мужчина рассказал, что Настя ушла на прогулку с его разрешения и в назначенное время не вернулась домой.

"В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетней. Проверяются места ее возможного местонахождения. Отрабатываются связи ребенка, родственников и знакомых", - отметил полковник Горелых.

Приметы Насти: рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, волнистые, ниже плеч. Была одета: черные кроссовки, трикотажные штаны темно-синего цвета, розовая куртка.

Всех, кто видел девочку или знает о ее местонахождении, просят сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону: 8 (3435) 97-68-02 или на линию "02".