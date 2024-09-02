Сеул рассмотрит сотрудничество с Парижем по делу Telegram

Полиция Южной Кореи открыла расследование против Telegram по примеру Франции по делу о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера.

Как сообщает агентство Рёнхап, правоохранители планируют изучить возможность сотрудничества с Парижем и международными организациями в рамках расследования. В южнокорейском правительстве заявили, что проблема подобных преступлений, в том числе, состоит в том, что серверы платформы располагаются за границей.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, в том числе соучастия в администрировании онлайн-платформы для содействия незаконным транзакциям в составе организованной группы, в приобретении, транспортировке, хранении, предложении либо продаже наркотиков, в отказе от предоставления по запросу компетентных органов данных либо документов, необходимых для разрешенных законом перехватов данных и др.

28 августа Дурова отпустили под судебный надзор (забрали документы, он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию) и залог в 5 млн евро.