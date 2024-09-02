На Камчатке найдены все тела людей, летевших в разбившемся Ми-8

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил о том, что обнаружены и переданы органам судебно-медицинской экспертизы тела погибших в результате крушения вертолета Ми-8, поисково-спасательная операция завершена.

"Еще раз благодарю всех, кто принимал участие в поисково-спасательной операции. Всех. Спасателей, летчиков, волонтеров, егерей, вездеходчиков. Разделяю горечь утраты. Царство небесное всем погибшим. Берегите себя", - написал Лебедев на своей странице "ВКонтакте".

В МЧС России уточнили, что спасатели обнаружили тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и три члена экипажа. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания.

Напомним, 31 августа была утеряна связь с вертолетом Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края. В пункт назначения вертолет не прибыл. Сообщалось, на борту воздушного судна могли находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов. По предварительным данным, никто из них не выжил.