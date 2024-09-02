На борту самолёта, летевшего из Москвы в Екатеринбург, скончалась молодая мама

Молодая мама скончалась в самолете, которой летел из Москвы в Екатеринбург.

По словам очевидцев, женщине было около 28 лет, ей стало плохо в пути, у нее шла кровь горлом, что может быть проявлением серьезного заболевания.

Командир воздушного судна объявил, что одному из пассажиров требуется помощь медиков, для чего нужно совершить посадку на запасной аэродром в Казани.

К моменту посадки женщина была мертва. Она летела с мальчиком и мужчиной.

Как передает корреспондент Накануне.RU, рейс авиакомпании Smartavia задерживается более чем на час, пассажиры ожидают в терминале казанского аэропорта. По словам командира воздушного судна, это потребовалось из-за проведения следственных действий.