В Госдуме предложили списать часть кредитов россиян в сложной жизненной ситуации

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение главе кабмина РФ Михаилу Мишустину с предложением списать за счет бюджета часть кредитов россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность введения меры государственной поддержки для малоимущих при падении их доходов в виде кредитной амнистии", - следует из обращения парламентария.

Он считает, что данная программа должна распространяться на займы, взятые для покупки отечественного автомобиля, на лечение, медикаменты, получение образования.

"Так, возможно установить, что в случае наличия у заемщика снижения его дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения, более чем на 15% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, он имеет право на погашение части долга за счет государства", - заявил Миронов.