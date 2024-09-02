02 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили списать часть кредитов россиян в сложной жизненной ситуации

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение главе кабмина РФ Михаилу Мишустину с предложением списать за счет бюджета часть кредитов россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность введения меры государственной поддержки для малоимущих при падении их доходов в виде кредитной амнистии", - следует из обращения парламентария.

Он считает, что данная программа должна распространяться на займы, взятые для покупки отечественного автомобиля, на лечение, медикаменты, получение образования.

"Так, возможно установить, что в случае наличия у заемщика снижения его дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения, более чем на 15% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, он имеет право на погашение части долга за счет государства", - заявил Миронов.

Теги: кредиты, Госдума


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