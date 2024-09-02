Банки Китая не принимают деньги из-за русских имен в платежках

Банки Китая стали отказываться от приема средств не только в случае, если они идут из России, но даже если в платежных документах указаны русские имена.

Как заявили гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин и коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский, русские имена, даже не попавшие под санкции, в платежных документах, любые связи с РФ, а иногда и надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа. Если транзакции производятся через российскую компанию, китайские банки отклоняют платеж из-за страха попасть под санкции.

Как сообщила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич, деньги "зависнут" на счете на время проверки, а по регламенту финансовая организация имеет право удерживать их 40 дней и потом вернуть покупателю, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что Российский бизнес столкнулся с новой проблемой при попытках оплатить импорт из Китая. Отдельные китайские кредитные учреждения стали возвращать платежи за товары, которые контрагенты КНР уже поставили импортерам России. Об этом заявили некоторые отечественные бизнесмены, столкнувшиеся в последнее время с такой проблемой.