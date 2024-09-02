Священник Лукьянов заявил, что в курс "Семьеведение" нельзя внедрять элементы секспросвета

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предостерег от внедрения во внеурочный курс "Семьеведение" элементов секспросвета.

По его словам, "наряду с патриотическими и нравственными нормами, которые прописаны в курсе, существует опасность, которая подтверждается участниками процесса образования, что в данный курс могут быть внедрены элементы так называемого "секспросвета", "планирования семьи", с которыми давно борется родительская общественность".

Православный блогер, настоятель Георгиевского храма в Нахабино иерей Павел Островский также выразил опасения по поводу нового предмета. При этом он считает, что такой курс важен. "Потому что, когда у нас говорят про проблемы семьи, автоматически переводят в проблемы демографии, и никто ни разу не озвучил, что семья - это муж и жена, не ваши родители и дети, а именно муж и жена, а дети уже потом", - заявил он.

По словам Островского, количество разводов в России свидетельствует, что "взрослые люди сами не понимают, как сохранять отношения в браке". Он указал, что к созданию курса нужно привлечь многодетные крепкие семьи, которые смогут "аккумулировать общее мнение в программу", также нужно сделать качественный видеоконтент, интересный для школьников, сообщает РИА "Новости".

С нового учебного года в российских школах появится семьеведение. Со школьниками будут говорить о семье и семейных отношениях. Недавно Минпросвещения раскрыло содержание этого курса.