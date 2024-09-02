В Госдуме предложили фиксировать стоимость букетов на День знаний

Министерству промышленности и торговли необходимо фиксировать стоимость букетов на День знаний.

С соответствующей просьбой к главе ведомства Антону Алиханову обратился руководитель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко. По словам парламентария, это необходимо сделать в связи с ростом цен на цветочную продукцию перед началом учебного года и в целях поддержки россиян, испытывающих финансовые трудности.

"Букет школьника", как считает Диденко, должен предлагаться по фиксированной цене с адекватной наценкой.

Из обращения следует, что рост средней стоимости букета цветов в 2024 году составил 13–17%. Цена колеблется в диапазоне 2500–3500 руб. Кроме того, 1 сентября 2024 года стоимость цветов вырастет еще на 35% по сравнению с 1 сентября 2023 года.

Инициатива не повлияет на конкуренцию и ассортимент, поскольку продавцы по-прежнему смогут реализовывать другие виды букетов, но это даст возможность гражданам с ограниченными финансовыми возможностями приобрести цветы для учителей по разумной стоимости, сообщают "Известия".

Напомним, средняя цена за букет на 1 сентября составит до 3,5 тыс. руб., сообщили крупные представители данного бизнеса, а также подтвердили в компании "Платформа ОФД".