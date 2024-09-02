02 Сентября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков заявил, что Путин не участвует в личностном соревновании с Байденом

Президент России Владимир Путин не участвует в личностном соревновании с коллегой из США Джо Байденом.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на высказывание журналиста Павла Зарубина. По словам которого, существует мнение, будто между Путиным и Байденом происходит "личностное соревнование", из-за которого в том числе президент США допускает резкие высказывания в адрес Путина. "Соревнование, в котором Путин не участвует", — ответил Песков.

Он указал, что Байден "плоть от плоти американского политического истеблишмента". Песков считает, что американские лидеры всегда пытаются говорить всем, как нужно действовать.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин никогда не позволяет себе невежливости в адрес глав других государств, сообщают "Известия".

Напомним, в марте президент США Джо Байден в очередной раз нелицеприятно высказался о своем российском коллеге, назвав Путина "мясником". В феврале 2023 г. президент США сделал подобное заявление, выступая с речью в Варшаве. Хотя в Белом доме и отрицали, что выступление американского лидера будет ответом на внешнеполитические заявления Путина, сделанные несколькими часами ранее, в итоге все равно слова Байдена звучали ответом на слова президента РФ. В сентябре 2023 г. Байден назвал Путина диктатором. Песков в ответ на такие высказывания заявил, что слова главы США Джо Байдена о руководителе РФ являются недопустимыми.

Теги: Путин, Байден, президент РФ, США


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