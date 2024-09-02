В Раменском мигранты устроили массовую драку

В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку.

Как сообщает СК России, заведено уголовное дело. Оно расследуется по статье "Хулиганство". Местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и полицию, однако меры не принимались.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее в Екатеринбурге дети мигрантов толпой избили ребенка: дело на контроле Бастрыкина.