Один человек погиб при атаке Украины в Белгородской области

При атаке Вооруженных сил Украины погиб житель села Шагаровка Белгородского района.

Как заявил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков, речь идет о воздушной атаке. Также в населенном пункте повреждены частный дом и легковой автомобиль.

Кроме того, в селе Репное два частных домовладения и два автомобиля получили повреждения, отметил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что школьные линейки 2 сентября в Белгороде и Белгородском районе будут проводить внутри помещений.