Появились фотографии Дурова и Вавиловой во время прогулки в Париже

Миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова заметили на Елисейских полях в Париже с 24-летней спутницей Юлией Вавиловой.

Издание ParisMatch опубликовало соответствующие снимки. На кадрах можно заметить улыбающегося бизнесмена с девушкой.

"Дуров наслаждается парижской жизнью со своей невестой Юлией Вавиловой. Несмотря на тяжесть предъявленных ему обвинений, <...> он, похоже, не обременен проблемами с законом", — написало издание. Отмечается, что Дуров сейчас занят поисками жилья во французской столице.

В 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж во время личной встречи. Бизнесмен тогда ответил отказом. Якобы тогда же основатель мессенджера обсуждал с президентом предоставление ему французского гражданства.