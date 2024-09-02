Дуда прокомментировал обвинения в сговоре с Зеленским при подрыве "Северных потоков"

Обвинения в сговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским при планировании и реализации диверсий на российских газопроводах "Северные потоки" являются "абсурдными".

Об этом в интервью Telewizja Republika сообщил президент Польши Анджей Дуда. Глава государства отметил, что с политической точки зрения – это "абсурд", намекнув, что речь может идти о сотрудничестве между Ханнингом и Россией. "Только так можно смотреть на это, если в адрес союзной страны выдвигаются подобные обвинения", – указал Дуда.

В августе бывший президент федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил, что Зеленский и Дуда могли договориться об операции по подрыву газопроводов, а участие польских спецслужб в реализации диверсий он назвал "совершенно очевидным".

Ранее Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин. До этого сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.