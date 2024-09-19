В деле о стрельбе в офисе Wildberries появилось более 30 обвиняемых

Правоохранители предъявили обвинение более 30 задержанным по делу о стрельбе в головном офисе Wildberries. Среди них, как мы писали ранее, и сооснователь компании, супруг Татьяны Бакальчук - Владислав.

Как передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, следствие продолжает устанавливать причастных к произошедшему.

Напомним, после стрельбы в головном офисе Wildberries в Москве, по данным следователей, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных ранений два человека скончались. Сегодня Владислава Бакальчука задержали на 48 часов, предъявив обвинение сразу по нескольким статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство"; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц"; ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"; ч. 2 ст. 330 УК РФ "Самоуправство".

WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве. Совладелица WB Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата действия ее мужа. Она заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

В свою очередь, Владислав Бакальчук назвал произошедшее провокаций, заявив, что на него попытались напасть, когда он приехал на переговоры в офис WB. При этом его пока супруга (недавно подала на развод) утверждает, что "никто ни о каких переговорах не договаривался", а заявление о "якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно".

Известно, что свою поддержку Бакальчуку в этом конфликте в свое время высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.