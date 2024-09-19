Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов пробудет в СИЗО до 23 декабря текущего года. Решение о продлении ареста на три месяца принял Басманный суд.

Как сообщает Интерфакс, на аналогичный срок продлили арест и предполагаемому сообщнику Иванова - директору компании "Волжский берег" Сергею Бородину. При этом сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения. Сегодняшнее решение суда адвокаты намерены обжаловать.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. Его обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.