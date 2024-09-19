Минпросвещения: языковая диагностика мигрантов в школе может претерпеть изменения

Для лучшей адаптации детей мигрантов в российских школах могут ввести обязательное прохождение языковой диагностики. Над внедрением такой законодательной инициативы сейчас работает Министерство просвещения РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Там отметили, что диагностика позволит заранее организовать дополнительные занятия и составить учебный план, так как для адаптации детей-иностранцев необходимы учителя русского языка и психологи.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов уже сообщал, что школьников с "миграционной историей" протестируют на знание русского языка и в случае необходимости назначат им дополнительные занятия по этой дисциплине.