"Пересек все красные линии". Лидер движения "Хезболла" заявил об ответе Израилю на взрывы пейджеров

Детонация пейджеров в Ливане - это беспрецедентные в истории атаки "израильского врага", который своими действиями "пересек все красные линии", заявил лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла.

По его словам, пострадали тысячи людей, среди которых женщины и дети. Он также подчеркнул, что взрывы произошли в больницах, аптеках и магазинах. Подобное, заявил Хасан Насралла, является военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом.

"Ответ, несомненно, будет", - добавил Насралла в своем обращении в эфире телеканалов.

17 сентября в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что в результате пострадали более 4 тысяч человек, состояние 400 из них оценивается как критическое.

СМИ сообщили, что израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением "Хезболла" у тайваньской компании Gold Apollo. Пейджеры активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.

18 сентября в Ливане взрывались рации, которые "Хезболла" закупила почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным местных СМИ, следом начали взрываться радиоприемники, ноутбуки, телефоны, скутеры, машины, солнечные батареи, сканеры отпечатков пальцев. Местные жители рассказали, что взрывается техника в домах. Также детонировали новые партии электроники прямо в магазинах, пишет Mash.