Астраханские экспортеры представили продукцию на главной международной выставке рыбной отрасли

Главное событие рыбохозяйственной отрасли Международная выставка Seafood Expo состоялось в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября 2024 года уже в седьмой раз. Традиционно Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, который курируется министерством экономического развития региона, взял на себя основные расходы по организации участия в выставке астраханских предпринимателей, ориентированных на экспорт.

Ежегодно стенд астраханской делегации пользуется интересом посетителей выставки, и этот год не стал исключением: астраханцы отмечают, что в первый же день выставки им удалось достичь ряда договоренностей по поставке своей продукции за рубеж. Но не только рыба пользуется спросом среди иностранцев, но и продукция рыбной инфраструктуры.

В выставке традиционно принимают участие представители всех областей рыбной промышленности: рыбодобывающие и перерабатывающие компании, предприятия аквакультуры, разработчики оборудования для переработки, промысла, оснащения судов, судостроительные и судоремонтные организации, производители кормов и добавок, а также компании, предлагающие решения по упаковке, хранению, грузоперевозкам, банковское обслуживание, кредитование, страховые услуги. Астраханский регион достойно представили 8 перспективных представителей индустрии — ООО «БИФФ БИОС корма для рыб», ООО АРК «Белуга», ИП Зуева Лариса Викторовна, ООО «Первая Астраханская Рыбная Компания», ООО «Седой Каспий», ООО «Стимул», ООО «Холодильник Володарский», которые продемонстрировали свою продукцию на коллективном стенде и ООО «Бакреу» — на индивидуальном стенде.

«Мы обеспечили участие в выставке 8 астраханских компаний на коллективном стенде и 1 компании на индивидуальном: оплатили за них регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее стандартную застройку, тем самым сэкономив для астраханских предпринимателей значительную сумму денег. Эта выставка является ключевой в рыбной индустрии, поэтому участие астраханцев в ней — это обязательная статья расходов нашего центра», — пояснила руководитель Центра поддержки экспорта Юлия Голубкина.

В настоящее время Центр поддержки экспорта принимает заявки на участие в международных выставках пищевой продукции, которые пройдут в Беларуси и Казахстане, где любой астраханский предприниматель, ориентированный на экспорт, может продемонстрировать свою продукцию потенциальным контрагентам.

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках экосистемы «Мой бизнес» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».